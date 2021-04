Pessoal docente e não docente da Escola Diogo Cão já foi testado e vacinado

A comunidade escolar dos 2º e 3º ciclos da Escola Diogo Cão regressou ao ensino presencial no passado dia 5 de abril e, para assegurar um futuro com mais segurança, todo o pessoal docente e não docente foi testado no dia 8, no Pavilhão da escola.

Além disso, no fim de semana de 17 e 18 do mesmo mês, num espaço do Régia Douro Park disponibilizado pelo Município para o efeito, professores e auxiliares educativos foram vacinados (1ª dose da vacina), uma semana depois do inicialmente agendado, como aconteceu, aliás, em todo o país.