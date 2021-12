PIICIE Boticas promoveu rastreios gratuitos de estomatologia e oftalmologia

O Município de Boticas, através do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) de Boticas, com o apoio do Centro de Saúde de Boticas e do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, realizou na passada quinta-feira, dia 2 de dezembro, rastreios gratuitos de Estomatologia (saúde oral) e Oftalmologia (visão) aos alunos do 3º ciclo.

Os rastreios foram feitos por profissionais do Centro de Saúde local, com o intuito de detetar possíveis problemas que poderão vir a prejudicar a aprendizagem e o sucesso escolar dos alunos.

A iniciativa de âmbito social foi direcionada para situações prioritárias e teve como objetivo sensibilizar a comunidade educativa para a importância da saúde em contexto escolar, fator que muitas vezes afeta o sucesso escolar das crianças e jovens.

