PIICIE dinamiza técnicas de animação na infância nas IPSS’s do Peso da Régua

Desde o início do ano letivo, a equipa multidisciplinar do PIICIE tem dinamizado uma ação de capacitação intitulada “Técnicas de Animação na Infância – Brincar e Animar”, nas quatro IPSS’s, com valência de ensino pré-escolar do concelho. Esta ação começou por ser dirigida aos Assistentes Operacionais dos Centros Escolares do AEJAC.

A ação tem como objetivo sensibilizar para a importância das atividades lúdicas no desenvolvimento, aprendizagem e bem-estar das crianças, através da aplicação de diversas técnicas, potenciando um maior envolvimento e desenvolvimento das crianças nos espaços de recreio.

A equipa PIICIE agradece a interação e a partilha de ideias, conhecimentos e experiências por parte da Associação O Baguinho, do Centro Social e Paroquial D. Manuel Vieira de Matos, do Patronato Padre Alberto Teixeira de Carvalho e do Centro Infantil da Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua.