PIICIE realizou ação de formação de “Mediação de Conflitos em Contexto Escolar”

Para iniciar este novo ano letivo, 2021/ 2022, a Equipa do PIICIE – Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Município de Santa Marta de Penaguião, realizou ontem, 6 de setembro, uma ação de formação subordinado ao tema “Mediação de Conflitos em Contexto Escolar”.

Esta ação, que teve a duração de 3 horas, foi dirigida a todos os Assistentes Operacionais do Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião e teve a dinamização da Dr.ª Mónica Nogueira Soares, psicóloga, mediadora escolar e familiar e formadora com mais de 15 anos de experiência na área da educação.

Um tema de extrema importância no contexto escolar e que começa a ganhar terreno em várias escolas do país, no sentido de uma nova Cultura de Convivência.

De referir que, ao longo da ação, foi várias vezes enfatizada a importância da responsabilização pessoal, da empatia e da escuta ativa.

A Equipa do PIICIE considera que este foi o primeiro passo para a promoção da reflexão no que diz respeito aos pensamentos, sentimentos e comportamentos envolvidos num conflito, bem como as atitudes e as várias opções de soluções.