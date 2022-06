Esta quinta-feira, dia 30, os pilotos do WTCR, incluíndo Miguel Oliveira e Tiago Monteiro, vão estar na Praça do Município de Vila Real para uma sessão de autógrafos. O encontro está marcado para as 16h00.

Recorde-se que Tiago Monteiro, venceu a prova do WTCR, em Vila Real, a 2019, e que Miguel Oliveira, piloto de MotoGP da KTM Factory Team e embaixador da Hyundai, vai disputar, aos comandos do Hyundai i30N TCR, a etapa do Campeonato de Portugal de Velocidade.