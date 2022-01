Pingo Doce volta a abraçar projeto do AEDC “Um Gesto por um Sorriso”

Pelo segundo ano consecutivo o Pingo Doce associou-se ao Agrupamento de Escolas Diogo Cão na Campanha “Um Gesto por um Sorriso” que visa atribuir cabazes de alimentos às famílias que apresentam maior vulnerabilidade social.

Este projeto é já uma tradição do nosso agrupamento. Para tal contamos com a colaboração dos alunos, docentes, não docentes e instituições que se juntam a esta causa. Este ano, além da recolha em loja fomos ainda contemplados com um cartão presente para aquisição de bens alimentares no valor de 200 euros o qual foi entregue à coordenadora do GAA pela gerente da Loja Pingo Doce situada na rua Miguel Torga em Vila Real.

Será sempre intenção do AEDC acompanhar as famílias e apoiá-las em situações de maior vulnerabilidade, sejam elas através do apoio em situações de carência e emergência alimentar ou então no encaminhamento das mesmas para instituições que melhor possam mitigar as suas necessidades.

A responsabilidade social das organizações é cada vez mais um motor fundamental para que as respostas a situações de fragilidade económica sejam efetivas e ocorram em tempo útil.

Estamos certos que este é o caminho, um caminho que permite responder rapidamente a situações tão essenciais como o acesso a bens alimentares e sobretudo um caminho pautado pelo acompanhamento de proximidade efetuado pela Assistente Social do AEDC – Dra. Mónica Varejão. Sabemos que as nossas famílias podem, sabem e devem recorrer sempre que considerem pertinente ao nosso Gabinete de Apoio Sociofamiliar (GASF) onde são sempre atendidas com rigor, responsabilidade e ética profissional.

Grandes ações são feitas de grandes pessoas.

AEDC