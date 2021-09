Pintura, escultura e desenho envoltas pela arquitetura e a paisagem no Museu Nadir Afonso

O Município de Chaves promoveu, de julho a setembro, três atelier’s de introdução à linguagem da arte contemporânea, sob a temática “O diálogo das três artes no MACNA: pintura, escultura e desenho envoltas pela arquitetura e a paisagem”, nos quais participaram gratuitamente cerca de meia centena de pessoas de todas as faixas etárias.

As atividades, constituídas por seis sessões e desenvolvidas em fins de semana, foram orientadas pela artista plástica e professora convidada na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Minho, Virgínia Mota, também autora de importante labor artístico, nomeadamente com exposições em diferentes contextos, quer no país, quer no estrangeiro.

No âmbito da arte contemporânea foi explorada a relação entre a arquitetura e a paisagem através de expressões pessoais subordinadas a temas específicos estabelecendo desta forma diálogos com a paisagem e a arquitetura envolventes, pelo desenvolvimento e análise de conceitos e exercícios práticos.

Foi ainda proporcionado a todos os participantes visitas guiadas às exposições patentes ao público no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso.