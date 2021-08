Pinturas ajudam a resgatar memórias no Lar da Misericórdia de Lamego

Numa parceria inédita, cinco pintores que desenvolvem o seu trabalho em Lamego estão a ajudar a resgatar a memória afetiva dos idosos do Lar da Santa Casa da Misericórdia. As suas pinturas, de diferentes estilos artísticos, ocupam agora um lugar de destaque na nova sala de estar da instituição, o local onde passam a maior parte do tempo.

A iniciativa “Memórias de Lamego” nasceu de um desafio lançado pelo projeto de cidadania “#lamegoeuacredito”, desenvolvido por Ricardo Pereira, junto de vários artistas locais ou que têm ateliê instalado neste concelho para ajudar os idosos a reviver, através da arte, experiências guardadas na memória. Aldina Alegre, Adelaide Brilhante, João da Fonseca Fernandes, Joaquim Correia e Óscar Rodrigues são os artistas que doaram algumas obras.

A este desafio também se juntou a maior e mais antiga instituição de solidariedade social de Lamego. “Quero agradecer publicamente a todos aqueles que, com o seu altruísmo e espírito solidário, ajudaram a concretizar esta iniciativa louvável, em prol dos nossos idosos”, afirma o Provedor António Carreira.

Todas as composições artísticas expostas perpetuam a riqueza patrimonial e paisagística da cidade de Lamego e do Douro, como é o caso do Bairro do Castelo e da Igreja Catedral, ou fixam no tempo as manifestações religiosas e culturais que moldam a identidade deste território, como é o caso da Procissão de Triunfo e do Entrudo de Lazarim.

Com a criação de uma pequena galeria de arte que exibe a partir de agora sete obras bastantes diversas – aguarelas, serigrafias, pinturas a óleo e “winearellas” (vinho sobre papel) -, o ambiente da sala de estar do Lar de Arneirós também se torna mais acolhedor.