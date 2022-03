Pinturas de Rui Duarte expostas em Vila Real

No passado dia 22 deste mês abriu ao público, no Museu de Arqueologia e Numismática de Vila Real, uma exposição de pintura de Rui Duarte. Ao todo são 23 telas, com temáticas variadas, que poderão ser vistas e apreciadas até ao dia 27 de março.

Rui Duarte nasceu em França, mas ainda na sua infância veio viver para Portugal, em Amarante. Depois de concluído o Ensino Secundário rumou para Castelo Branco, para aí fazer a sua licenciatura na Escola Superior de Educação. Seguiram-se o mestrado e doutoramento na Universidade do Minho. Actualmente vive em Vila Pouca de Aguiar, onde tem o seu ateliê.

Leccionou em várias escolas do ensino básico e secundário, e ainda na Universidade do Minho e na Escola Superior de Educação de Fafe, onde foi docente de disciplinas de metodologia e didáctica da educação artística, bem como de oficinas de expressão plástica, tendo ainda orientado vários trabalhos de investigação.

Já frequentou inúmeros seminários e cursos de formação no domínio da estética e das artes plásticas, promovidos por diversas entidades formadoras, com destaque para a Fundação de Serralves e o Centro de Formação de Professores Almada Negreiros. Participou ainda como orador em vários encontros temáticos no domínio da educação e do ensino artístico, tendo inclusive trabalhos e artigos publicados sobre tais domínios. É colaborador do jornal “Notícias de Aguiar”.

Radicado em Vila Pouca de Aguiar, Rui Duarte é, atualmente, professor de Educação Visual em Boticas.