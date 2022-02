Piscina Municipal coberta de Ribeira de Pena está em fase de requalificação

Após mais de uma década de abandono e degradação total, a Piscina Municipal coberta está, finalmente, a ganhar forma através da requalificação do edifício.

O projeto da obra de Recuperação e Modernização da Piscina Municipal Coberta de Ribeira de Pena prevê a requalificação do interior e exterior do edifício ao nível de revestimentos, criação de acessibilidades para as pessoas com mobilidades condicionada, substituição e remodelação das instalações elétricas e rede de águas, a substituição dos equipamentos eletromecânicos, instalação de sistema de microgeração, assim como a melhoraria o desempenho energético com isolamentos térmicos e substituição das caixilharias.

João Noronha, Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena, mostra-se orgulhoso por mais uma conquista do seu executivo e refere que “ter este serviço a funcionar na sua plenitude para garantir as melhores condições à população ribeirapenense é mais uma prova de que estamos a trabalhar e queremos o melhor para o nosso concelho”.

Esta é uma das principais infraestruturas desportivas do concelho e é financiada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), fruto da candidatura apresentada em dezembro de 2018 a fundos comunitários do NORTE 2020.

Fonte: CM Ribeira de Pena