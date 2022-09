Piscina Municipal coberta de Vila Real reabre a 12 de setembro

A Piscina Municipal coberta reabre ao público na próxima segunda-feira, dia 12 de setembro, dando-se assim início à época 2022/2023. Este complexo municipal tem a certificação de prata da FPN para as Escolas Municipais de Atividades Aquáticas, que atesta a qualidade das diversas atividades aquáticas desenvolvidas. Para além das classes de aprendizagem e aperfeiçoamento de natação para jovens e adultos e da natação livre, a piscina municipal coberta disponibiliza outras atividades aquáticas, como hidroginástica, hidroterapia, hidroginástica sénior, classes para bebés e pais e classes de natação para as crianças dos 4 aos 13 anos, assim como atividades de ginásio, nomeadamente, aeróbica e ginástica localizada.

Ao longo da época serão ainda dinamizadas outras iniciativas, designadamente a comemoração do Dia Internacional do Idoso, Dia Internacional da Mulher e Dia Mundial da Atividade Física e da Saúde, os Festivais Aquáticos de Natal, Carnaval e Verão, as mega-aulas de Hidroginástica e, por fim, a IV Volta ao Concelho a Nadar que tentará bater o record anterior, quer em número de participantes, quer no tempo a percorrer os 150 km entre as freguesias de Vila Real.

O horário das Piscinas Municipais mantém-se inalterado funcionando de segunda a sexta-feira das 7h00 às 22h00 e aos sábados das 8h00 às 12h00. Mais informações podem ser solicitadas junto da Secretaria das mesmas, ou através do telefone 259 308 159.

GC CM Vila Real