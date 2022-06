Piscina Municipal de Mondim de Basto reabriu ao público

O espaço, com capacidade até 600 pessoas, reabriu ao público no passado sábado, 25 de junho, para mais uma época balnear.

A Piscina Municipal de Mondim de Basto, voltou a abrir portas para mais uma época balnear. Um equipamento excecional, com ótimas estruturas de apoio, uma localização privilegiada junto à Zona Verde do concelho e um enquadramento perfeito para o monte da Nossa Senhora da Graça.

A Piscina Municipal faz parte dos tipos de oferta que atrai todos os mondinenses, mas também conquista os visitantes por ser um complemento a todas as ofertas do património natural e gastronómico do concelho.

Um local ideal que transmite frescura e tranquilidade para todas as famílias nos dias de grande calor e que possui duas piscinas que se adequam a todas as idades e, com um custo acessível a todos, apresenta, anualmente, bastante afluência.

Com funcionamento às segundas-feiras das 14:00 horas às 20:00 horas e de terça-feira a domingo, das 10:00 horas às 20:00 horas, a Piscina Municipal procura dar o maior conforto a todos os seus utilizadores para que possam usufruir de dias de lazer e descontração junto de amigos e familiares.