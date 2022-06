Piscina Municipal de Montalegre está a ser requalificada com investimento de 1,4 milhões de euros

Inaugurada em janeiro de 2005, a piscina municipal de Montalegre vai voltar a estar ao serviço da comunidade depois de vários anos com a porta fechada devido «aos elevados custos de funcionamento». A garantia é dada pelo presidente da autarquia que fez questão de ir visitar o espaço, acompanhado de um técnico e do empreiteiro que irá realizar os trabalhos. Orlando Alves avança que o município vai trabalhar num projeto cujo fim passa pela «incorporação de novas tecnologias, com maiores ganhos de eficácia energética e de proteção ambiental, menos poluidores». A obra, financiada pelo Portugal 2020, através do PO Norte, e da União Europeia, através do FEDER, atinge perto de 1,4 milhões. A previsão aponta para reabrir no verão do próximo ano.

A obra irá decorrer nos próximos meses de modo a que possa ser usufruída no Verão de 2023. Uma notícia que vai ao encontro dos desejos da população, com foco particular nas escolas e em quem pratica atividade desportiva. A “boa nova” é comunicada pelo presidente da Câmara de Montalegre que fala de um projeto – comparticipado através de candidatura à melhoria da Eficiência Energética nas Infraestruturas Públicas da Administração Local – que irá abraçar «novas tecnologias, com maiores ganhos de eficácia energética e de proteção ambiental, menos poluidores».