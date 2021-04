Piscinas Cobertas de Lamego reabrem ao público

No âmbito do levantamento progressivo e gradual das medidas de confinamento, o Município de Lamego vai proceder a partir da próxima segunda-feira, dia 19, à reabertura de vários equipamentos municipais, nomeadamente as Piscinas Cobertas, o Teatro Ribeiro Conceição, os pavilhões desportivos e os polidesportivos descobertos.

Encerradas ao público desde 2018, as Piscinas Municipais Cobertas de Lamego reabrem após a realização de importantes obras de manutenção e correção de deficiências estruturais, num investimento de cerca de 300 mil euros. “Foi necessário concretizar uma intervenção ao nível do tanque principal que tinha ruturas que implicavam perda de água permanente, defeitos estruturais que este equipamento apresentava já há alguns anos e que obrigaram a uma intervenção profunda”, explica o Presidente Ângelo Moura.

As Piscinas Municipais Cobertas de Lamego vão funcionar apenas em regime livre, ainda sem qualquer tipo de aulas. A todos os equipamentos municipais aplicam-se as medidas de higiene e segurança definidas pelas Autoridades de Saúde, para que os utentes possam frequentá-los com a máxima confiança.