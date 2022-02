Piscinas Cobertas de Lamego retomam modalidades de grupo

A partir do próximo dia 14, os utentes das Piscinas Cobertas de Lamego vão ter ao dispor um conjunto alargado de novas modalidades para bebés, jovens e adultos. Para integrar as novas aulas é necessária inscrição prévia junto dos serviços administrativos deste equipamento desportivo (tel. 254 614 160 e complexo.piscinas@cm-lamego.pt). As inscrições devem ser realizadas de forma presencial.

O leque de atividades a disponibilizar, todos os dias úteis, será bastante variado: natação para bebés, adaptação ao meio aquático, aprendizagem, aperfeiçoamento +16, natação livre, hidroginástica, hidrobike e hidroterapia. As aulas de grupo serão orientadas por um corpo técnico especializado.

Inauguradas em março de 2009, as Piscinas Municipais Cobertas de Lamego funcionam de segunda-feira a sábado, e cumprem todos os requisitos e práticas de higiene e segurança definidos pela Direção-Geral da Saúde.