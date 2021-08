Piscinas de Lamego acolhem “Torneio de Voleibol de Praia”

As Piscinas Municipais Descobertas de Lamego vão acolher mais uma edição do “Torneio de Voleibol de Praia”, masculino e feminino, que habitualmente é promovido no areal existente neste equipamento.

A organização da competição, que decorre no fim-de-semana de 4 e 5 de setembro, cabe à Associação de Voleibol de Viseu, com o apoio do Município de Lamego.

As inscrições são gratuitas. Os interessados em participar nesta prova devem inscrever-se até ao próximo dia 2, através do e-mail avviseu@gmail.com ou pelo telefone 254 614 085.