Piscinas Descobertas de Lamego reabriram ao público

Com as temperaturas a subir, as Piscinas Descobertas de Lamego reabrem no dia 1 de julho, para refrescar os dias quentes do ano.

Localizado no centro da cidade, este espaço de lazer e recreio é uma ótima sugestão para usufruir de bons momentos em família e amigos. Funciona sete dias por semana, entre as 10h e as 19 horas.

A entrada é gratuita para as crianças até aos 3 anos de idade. Para os maiores de 14 anos, o ingresso para o dia completo custa 4,5€. Até aos 14 anos, o preço corresponde a 3,5€.

Medidas de contingência Covid-19:

Os balneários estão encerrados, funcionando apenas os chuveiros exteriores e os WC’s. A lotação do espaço é limitada a 60% da capacidade total. Os escorregas e as pranchas estarão a funcionar;

À entrada, os utentes são submetidos ao controlo de temperatura e devem desinfetar as mãos, com álcool gel, disponibilizado para o efeito;

É obrigatório o uso de máscara de proteção nos espaços interiores e no acesso a esta infraestrutura municipal – para utentes com idade superior a 10 anos – e o uso de chinelos nas áreas de circulação, instalações sanitárias e chuveiros exteriores;

É proibido o uso de equipamentos lúdicos, dentro e fora de água, e recomendado ir vestido de casa de modo a evitar qualquer contacto desnecessário com as superfícies.