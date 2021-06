Chaves: Piscinas do Rebentão reabrem a 26 de junho

O complexo das Piscinas de Recreio e Lazer do Rebentão vai abrir, para mais uma época balnear, já no próximo sábado, dia 26 de junho.

De acordo com as orientações emanadas pelas Autoridades de Saúde, a reabertura contempla uma lotação máxima, número que poderá ser alterado, tendo em conta a evolução da pandemia COVID 19.

Localizadas na Quinta do Rebentão, as Piscinas vão estar abertas ao público todos os dias, inclusive feriados, com os seguintes horários: segunda-feira das 14h00 às 20h00, de terça-feira a domingo das 10h00 às 20h00.

Até final do mês de setembro, os munícipes e turistas vão poder usufruir deste equipamento de excelência e desfrutar de um espaço sublime que contempla o lazer, o contacto com a natureza e o convívio.