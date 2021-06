Piscinas Exteriores e Praia Fluvial do Rabaçal abrem época balnear 2021

No próximo sábado, 26 de Junho, será aberta a época balnear na Praia Fluvial do Rabaçal e, no fim-de-semana seguinte, será a vez das piscinas municipais exteriores ficarem disponíveis à população.

A Praia Fluvial do Rabaçal terá entrada livre, como é habitual, tendo a presença de Nadador Salvador entre as 10:00 e as 18:00 horas. Possui serviço de bar, parque de merendas, parque infantil, entre outras comodidades como Hotspot Wi-fi.

Já as Piscinas Municipais de Valpaços funcionarão todos os dias entre as 10h00 e as 19h30, horário em que estará presente o Nadador Salvador. Disponibilizará serviço de bar, aluguer de espreguiçadeiras e guarda-sóis.

No que diz respeito ao preçário das piscinas municipais exteriores, os valores das entradas variam entre 2,14€ (adulto) e 1, 09€ (criança), sendo que existe a possibilidade de alugar espreguiçadeiras (1,03€ cada) e chapéu-de-sol (1, 03€).

A Praia Fluvial do Rabaçal e as Piscinas Municipais funcionarão de acordo com os respetivos planos de contingência em conformidade com as normas da Direção Geral de Saúde.

O Município de Valpaços será responsável pela higienização e desinfeção dos espaços (sanitários, corrimões, espreguiçadeiras, etc.) e pela disponibilização de soluções desinfetantes cutâneas que permitam a desinfeção das mãos, à entrada e dentro das instalações.

As zonas de circulação serão definidas com marcação de setas, havendo apenas um sentido de circulação.

Não será permitida a utilização de balneários nem vestiários, podendo apenas ser usados os sanitários. Os utentes deverão cumprir as medidas de etiqueta respiratória, assegurar o distanciamento físico de segurança entre si, proceder à desinfeção frequente das mãos, depositar os resíduos gerados nos locais adequados, respeitar as indicações dos nadadores salvadores e funcionários presentes nas instalações.

Os utentes terão obrigatoriamente que utilizar calçado quando se deslocam aos chuveiros exteriores, sanitários e áreas de circulação.

Desfrute das suas férias em segurança e respeite as normas impostas pela DGS.