Piscinas Municipais de Alijó reabrem a 12 de julho

As Piscinas Municipais de Alijó irão reabrir ao público no próximo dia 12 de julho, com uma lotação máxima de 150 pessoas. O espaço vai funcionar todos os dias, entre as 9h30 e as 19h30, sendo obrigatório o uso de máscara em todo o espaço envolvente à piscina.

Devido à situação pandémica, a utilização dos balneários está interdita, estando disponível apenas o acesso às instalações sanitárias. Os utilizadores que registem a sua entrada nas piscinas e que se ausentem em qualquer período do dia, com intenção de regressar, deverão fazer-se acompanhar do respetivo bilhete, que será solicitado para comprovar o seu registo de entrada, a qual ficará dependente de vaga, de acordo com a lotação no momento.

Para segurança de todos, o Município de Alijó apela ao cumprimento das normas recomendadas pela Direção Geral da Saúde e das regras de acesso às Piscinas Municipais.