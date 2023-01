Piscinas Municipais de Lamego com oferta variada de modalidades

Os utentes das Piscinas Municipais de Lamego têm ao seu dispor um conjunto variado de atividades aquáticas orientadas por um corpo técnico especializado.

Natação para bebés, adaptação ao meio aquático, aprendizagem, aperfeiçoamento +7 anos, natação livre +16, hidroginástica, hidrobike e hidroterapia são as modalidades para bebés, jovens e adultos realizadas dentro de água.



Para integrar estas aulas, os interessados devem efetuar uma inscrição prévia junto dos serviços administrativos deste equipamento desportivo (tel. 254 614 160 e complexo.piscinas@cm-lamego.pt). As inscrições devem ser realizadas de forma presencial.

Inauguradas em março de 2009, as Piscinas Municipais Cobertas de Lamego funcionam de segunda-feira a sábado, e cumprem todos os requisitos e práticas de higiene e segurança definidos pela Direção-Geral da Saúde.