Abriram ao público, no passado dia 1 de julho, as Piscinas Municipais de Codessais, em Vila Real. À semelhança dos anos anteriores, a infraestrutura é concessionada ao Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do Município de Vila Real.

As piscinas municipais funcionarão todos os dias, das 10h00 às 19h00. O tarifário para este ano pode ser consultado aqui.