Pisões Carp Classic: a maior prova de pesca desportiva do país decorre em Montalegre

Está de volta mais uma edição do Pisões Carp Classic, prova de pesca desportiva realizada na barragem do Alto Rabagão, no concelho de Montalegre.

Trata-se de uma prova de pesca de 72 horas consecutivas, na modalidade de Carp Fishing, que é direcionada para a captura e solta de grandes exemplares de carpas.

Encontram-se a participar mais de 100 pescadores, sendo por esse motivo a maior prova de pesca que se realiza no país, quer em número de participantes, quer no valor dos prémios atribuídos.

Haverá prémios para as três primeiras equipas classificadas, com maior peso total de capturas, e ainda para o maior exemplar capturado, o qual quase supera todos os anos os 10 quilos de peso.

A prova, iniciada na passada quinta-feira, termina este domingo.