Pisões Carp Classic: pescados 280 quilos de carpas na barragem do Alto Rabagão

Chegou ao fim a sexta edição do “Pisões Carp Classic”, realizado na magnífica barragem do Alto Rabagão, concelho de Montalegre, competição de pesca na modalidade de carp fishing cujo objetivo é a captura e solta de grandes exemplares de carpa.

Este tipo de pesca, lembre-se, implica obrigatoriamente a devolução à água de todos os exemplares em perfeitas condições bem como o respeito e cuidado pela natureza e redução total da pegada ecológica causada pelos pescadores de carp fishing.

Durante 72 horas consecutivas, cerca de 100 pescadores desafiaram o frio e o calor nesta que é a maior prova de pesca que se realiza no país, quer em número de participantes quer no valor dos prémios atribuídos às três primeiras equipas classificadas com maior peso total de capturas e ao maior exemplar capturado o qual quase todos os anos ronda os 10 kg de peso.

Ao todo, foram pescados cerca de 280 kgs de carpas sendo que a maior pesou 9.390 kg.

CLASSIFICAÇÃO:

01- Adrian Costea / José Santos 57.015 kg

02 – Saul Cases / Jonathan Pesquero 31.695 kg

03 – Jorge Silva / Ricardo Silva 26.850kg