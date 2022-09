Pitoresco e Festival de Estátuas Vivas animam mês de setembro em Vila Real

Foram apresentadas, no dia 9 de setembro, na Câmara Municipal, a 7ª edição do Pitoresco e 11ª do Festival de Estátuas Vivas que, entre os dias 15 a 18 de setembro, animarão a vida cultural e artística vila-realense.

O Pitoresco – Festival de Street Art de Vila Real, decorre de 15 a 18 de setembro, mantendo a parceria entre a Instantes Mutantes, o Município de Vila Real e a Junta de Freguesia de Vila Real. Este ano, o Pitoresco acrescentará mais quatro murais à já vasta galeria a céu aberto que, desde 2016, ano em que se realizou a primeira edição integrada na Vila Real Capital da Cultura do Eixo Atlântico, tem vindo a ganhar forma, totalizando, com estas novas criações, 38 murais que retratam a cultura e as tradições locais. Salienta-se que um dos novos murais traz a inovação de ser interativo.

Para além da pintura dos murais, o Pitoresco proporciona, como é habitual, muitas outras experiências dirigidas ao público, como workshops gratuitos e exposições, e dá aos artistas locais a oportunidade de apresentarem os seus trabalhos. Os novos murais ficarão localizados na Araucária, no viaduto da Nossa Senhora da Conceição (mural interativo), no Bairro S. Vicente de Paulo e no edifício do Pingo Doce (rua Miguel Torga).

Na tarde do dia 17, o jardim da Vila Velha voltará a ser o palco do Festival de Estátuas Vivas, promovido pelo Município e pela Quimera. Para além das estátuas que se apresentarão a concurso em tema livre, esta edição contará novamente com a participação dos mais pequenos que, depois da frequência de duas ações formativas, terão a oportunidade de participar no Mini-Estátuas, apresentando as suas criações subordinadas ao tema da água.

Rui Santos, Presidente da Câmara Municipal, deixou um convite a todos os vila-realenses para que participem nestes eventos que, para além de serem gratuitos e inclusivos, marcam a nossa história coletiva, referindo-se concretamente aos murais espalhados um pouco por toda a cidade que, numa exposição permanente, imortalizam a nossa história e as nossas tradições.