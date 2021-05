PJ de Vila Real deteve homem suspeito de homicídio tentado

Foi detido um homem fortemente indiciado pela prática do crime de homicídio, na forma tentada.

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana – Destacamento de Lamego, procedeu à identificação e detenção de um homem pela presumível autoria do crime de homicídio tentado.

Os factos ocorreram no dia 05 de maio de 2021, numa habitação sita em Cambres , Lamego, quando o arguido, na sequência de uma discussão, empunhou uma arma de fogo e disparou várias vezes em direção ao corpo da vítima, uma mulher de 41 anos de idade, atingindo-a nas zonas da cabeça e do tronco.

O detido, de 49 anos de idade, agricultor, vai ser presente à autoridade judiciária competente para realização de interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.