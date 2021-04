PJ de Vila Real deteve suspeito de Burla qualificada e falsificação de documentos

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, procedeu à identificação e detenção de um homem pela presumível autoria dos crimes de burla qualificada e falsificação de documentos.

O arguido, no exercício da sua atividade de mediação imobiliária, no período compreendido entre os anos de 2017 e 2020, através de diversos artifícios, nomeadamente intitulando-se falsamente como legitimo proprietário de inúmeros imóveis, celebrou vários contratos-promessa compra e venda com cerca de uma dezena de lesados, levando-os a entregar-lhe cerca de 400 mil euros em dinheiro a título de sinal, dos quais se apropriou ilegitimamente.

O detido, de 42 anos de idade, sem ocupação laboral, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.