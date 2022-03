PJ deteve dois suspeitos de sequestro em Valpaços

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, no âmbito de uma investigação em curso, deteve em Valpaços, dois suspeitos fortemente indiciados pela prática dos crimes de sequestro, roubo e ofensa à integridade física.

No dia 21 de agosto de 2021, ao início da noite, na localidade de Carrazedo de Montenegro, os suspeitos abordaram o ofendido na via pública, quando este se encontrava sentado num banco de jardim, desferindo-lhe um pontapé na zona da cabeça que o deixou inanimado. De seguida, meteram-no no interior da bagageira de uma viatura, libertando-o depois na estrada nacional, já desapossado dos seus bens.

Os detidos, um homem e uma mulher, com idades de 43 e 47 anos, com vários antecedentes criminais por crimes de roubo e tráfico de estupefacientes, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.