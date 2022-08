PJ deteve homem por atear dois incêndios em Torre de Moncorvo

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, com a colaboração da ANEPC – CODIS de Bragança e Sapadores Florestais de Torre de Moncorvo, procedeu à identificação e detenção de um homem, suspeito de ter ateado, pelo menos, dois incêndios em área florestal, sitas no Concelho de Torre de Moncorvo.

Os incêndios, ocorridos no dia 16 de agosto de 2022, cerca das 20h00, consumiram área de mancha florestal, constituída, maioritariamente, por mato.

Os incêndios colocaram em perigo vastas manchas florestais e agrícolas, constituídas por mato, povoamento de pinheiro bravo e plantações de amêndoas, castanheiros e vinha, de valor consideravelmente elevado, que apenas não foram consumidas devido à rápida deteção e intervenção dos bombeiros.

O detido, com 29 anos de idade, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.