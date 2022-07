Plano de formação reforça recursos humanos da Misericórdia de Lamego

A formação dos recursos humanos da Santa Casa da Misericórdia de Lamego constitui um pilar central da atuação desta instituição com o objetivo de alcançar as melhores práticas. O plano de formação delineado este ano abrange um amplo leque de funcionários que exercem a sua atividade em todas as respostas sociais e que possuem níveis de formação bastante distintos.

“A Misericórdia de Lamego é uma instituição de solidariedade social com mais de cinco séculos de História vocacionada para o apoio social, sensível e atenta aos problemas e carências das pessoas mais desfavorecidas. Estamos, por isso, focados em melhorar o serviço prestado diariamente a centenas de utentes”, afirma o Provedor António Carreira.

Recentemente, os colaboradores da Misericórdia de Lamego receberam formação específica sobre “Gestão de Stress e Gestão de Conflitos”, uma ação concretizada em parceria com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Após a época de verão, a etapa seguinte do programa de formação interno será dedicada à “Inteligência Emocional”. O objetivo é reforçar as competências dos colaboradores e aprofundar os seus conhecimentos.

GC da Santa Casa da Misericórdia de Lamego