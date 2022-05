Plano Estratégico de Turismo do Alto Tâmega apresentado em Boticas e Montalegre

Decorreram, dia 9 de maio, mais duas sessões de Apresentação do Plano Estratégico de Turismo do Alto Tâmega, em Boticas e em Montalegre, no âmbito do projeto “Turismo 4.0”.

Para apresentar o Plano esteve presente o Primeiro Secretário Executivo da CIMAT, Ramiro Gonçalves e as representantes da PENHAS – Consultoria e Eventos. Boticas fez-se representar pelo Presidente da Câmara, Fernando Queiroga, Vice-Presidente, Guilherme Pires e Vereadora, Isabel Torres, e Montalegre pelo Vice-Presidente, David Teixeira.

Sobre o Plano Estratégico de Turismo do Alto Tâmega, Ramiro Gonçalves diz ser “um documento importante porque tem as grandes balizas daquilo que será a estratégia do território no sentido de termos mais e melhores turistas que possam pagar um valor mais alto por aquilo que será o nosso leque de experiências que irão primar pela qualidade”.

Acrescenta, ainda, que é objetivo do território “atrair mais pessoas que valorizem a nossa identidade e qualidade e que, ao mesmo tempo, os operadores privados percebam que têm que trabalhar nessa qualidade. Não chega oferecer qualquer coisa porque isso estraga a experiência. O caminho é o da qualidade.”

O projeto Alto Tâmega – Turismo 4.0 (NORTE-02-0853-FEDER-037651) é uma iniciativa conjunta da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT), do Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia da Água (AquaValor) e da Associação Empresarial do Corgo (AECorgo) e tem como objetivo reforçar a capacidade empresarial dos operadores turísticos da região para o desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos, dando coerência e consistência à Estratégia Turística definida para a Região e que tem norteado o trabalho dos 6 municípios nos últimos anos.

As últimas sessões de apresentação do Plano Estratégico de Turismo do Alto Tâmega decorrem hoje, dia 11 de maio em Valpaços e Chaves, às 10h00 na Casa do Vinho e às 15h00 na Biblioteca Municipal, respetivamente.