Plano Municipal da Juventude de Vila Real em andamento

O passado dia 9 de maio marcou o arranque do processo de elaboração do Plano Municipal da Juventude, com a apresentação aos diversos parceiros do Município vila-realense da calendarização que conduzirá à construção deste plano estratégico municipal.

O Plano Municipal da Juventude é um instrumento fundamental para o desenvolvimento de uma estratégia integrada de políticas públicas para os jovens, que permitirá traduzir uma análise situacional dos jovens vila-realenses em áreas transversais como o emprego, formação, habitação, transporte, desporto, saúde entre outros. O envolvimento da rede de parceiros é, assim, fundamental, pois irá permitir a construção do plano de forma participativa e integrada.

Sendo este o Ano Europeu da Juventude, é de grande interesse estratégico para o Município o desenvolvimento de um programa integrado de apoio ao setor da juventude com vista à definição de estratégias e políticas concretas de apoio ao associativismo juvenil, que contribuam para a sua valorização e reconhecimento, criando oportunidades sustentadas de fixação de jovens com potencial empreendedor no concelho.

Depois de um interregno forçado, devido à pandemia, o Município de Vila Real retomou a organização de diversas iniciativas direcionadas a esta franja da sociedade, com particular enfoque num dos lemas deste Ano Europeu da Juventude “Ouvir e agir pela Juventude”. Os jovens foram um dos grupos que mais sofreu com as restrições da pandemia sendo, por isso, fundamental colocar em evidência a importância da juventude europeia para a construção de um futuro melhor – mais ecológico, inclusivo e digital.