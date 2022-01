Plataforma BoticasTem já está em funcionamento

A plataforma digital BoticasTem, criada em 2021 com o intuito de ajudar os produtores de fumeiro tradicional a escoarem o produto destinado à Feira Gastronómica do Porco, entrou em funcionamento esta quinta-feira, dia 6 de janeiro, estando assim disponível para encomendas de fumeiro, enchidos e outros produtos do Concelho de Boticas.

Devido à atual situação pandémica que o país atravessa, a Feira do Porco realiza-se, pelo segundo ano consecutivo, exclusivamente em formato online, permitindo ao consumidores adquirirem o que de melhor se faz em Boticas de forma rápida, cómoda e com garantia de qualidade.

Nesse sentido, os interessados podem efetuar as suas compras no endereço www.boticastem.pt e receber em sua casa, no prazo máximo de 48 horas, os produtos típicos do Concelho de Boticas, com especial enfoque para o fumeiro e derivados do porco.

Ao comprar através da plataforma BoticasTem está a contribuir para o desenvolvimento da economia local e, simultaneamente, a ajudar os produtores de fumeiro artesanal a ter o devido retorno financeiro do seu trabalho.

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, está confiante que “tal como aconteceu no ano passado, as vendas online vão voltar a ser um sucesso e os nossos produtores vão conseguir vender todo o seu produto, obtendo o merecido rendimento do trabalho que tiveram ao longo de todo o ano”.

“No momento atípico que vivemos, esta continua a ser a forma possível de darmos continuidade à Feira do Porco, uma iniciativa com grande impacto na promoção do Concelho, dos seus produtos endógenos e de enorme relevância económica e social para a nossa terra”, acrescentou o autarca.

A componente gastronómica também não foi descurada e apesar do certame não se realizar de forma presencial, os restaurantes do Concelho estão de portas abertas e, inclusive, com ementas alusivas ao evento para receber todos aqueles que pretendam deliciar-se com a maravilhosa gastronomia local.