Plataforma de venda de Boticas promove “Cantinho da Páscoa”

Lançada por ocasião da XXII Feira Gastronómica do Porco, no passado mês de janeiro, a plataforma de vendas on-line boticastem.pt mantém-se com uma forte atividade, disponibilizando os produtos tradicionais do concelho e enviando-os para os quatro cantos do mundo.

Agora, coincidindo com a época da Páscoa, a plataforma lançou a iniciativa “Cantinho da Páscoa”, disponibilizando produtos típicos desta quadra festiva, como o folar e outros produtos da panificação, que ocupam um lugar de destaque entre as vendas realizadas através da plataforma, estando igualmente a registar um assinalável sucesso, com um volume de vendas muito significativo, que se traduz num acréscimo de rentabilidade para todos aqueles que continuam a confeccionar estes produtos tradicionais de acordo com os saberes transmitidos ao longo de gerações.

Criada num contexto específico e como forma de responder aos desafios impostos pela pandemia de covid-19, que impediu a realização física dos grandes eventos e condicionou as vendas do comércio tradicional, a plataforma boticastem.pt, criada pela Associação Empresarial Botiquense – Mais Boticas, “veio para ficar”, como sublinha o seu presidente, Paulo Aleixo, “funcionando como complemento à actividade comercial do concelho e proporcionando novos canais para venda dos nossos produtos de qualidade reconhecida que, assim, podem chegar de forma cómoda e rápida a qualquer lado. No fundo, conseguimos levar um ‘bocadinho’ de Boticas a qualquer parte do mundo, ganhando não só novos mercados mas apostando também no ‘mercado da saudade’, já que qualquer pessoa pode realizar a sua encomenda através desta plataforma”.

O Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, mostra-se igualmente satisfeito “pela dinâmica e receptividade alcançada por esta plataforma, que se assume como mais um meio para que os nossos produtos possam chegar a qualquer lado, com claros reflexos económicos para os botiquenses que, assim, têm mais uma razão para continuarem a produzir os nossos produtos tradicionais de acordo com os saberes e sabores que têm perdurado de geração em geração. Ao mesmo tempo, a plataforma boticastem.pt assume-se também como um importante instrumento de divulgação da nossa terra e do potencial de toda a região”.

Nesta “campanha” do Cantinho da Páscoa, quem comprar quatro folares recebe também uma bola de carne (bica de Boticas) gratuitamente em sua casa. As encomendas podem ser feitas através do endereço www.boticastem.pt.