Poeiras africanas pintam céu de laranja em Vila Real

A cidade de Vila Real acordou com um céu ligeiramente opaco e aparentemente nublado, de cor predominantemente laranja. Este fenómeno é motivado por uma irrupção de poeiras vindas do norte de África (deserto do Saara), que se vai notar especialmente entre hoje e amanhã, na região Norte.

“A qualidade do ar irá sofrer um agravamento considerável, as pessoas mais sensíveis a este tipo de fenómeno devem ter cuidados redobrados, se possível evitar a exposição ao ar livre”, informou a página Meteo Trás-os-Montes, que acompanha fenómenos meteorológicos.

De referir que, caso haja precipitação, haverá uma “chuva de lama”, pelo que se está a pensar lavar o carro, o melhor é aguardar.

Foto de Álvaro Oliveira, in Meteo Trás-os-Montes.