Polícia Judiciária deteve suspeito de abuso sexual de menor dependente e violência doméstica

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, procedeu à identificação e detenção de um homem pela presumível autoria dos crimes de abuso sexual de menor dependente e violência doméstica.

Os factos ocorreram no período compreendido entre meados do ano de 2020 e abril de 2021, numa residência sita em Tarouca, sendo vitimas uma criança atualmente com 15 anos de idade e sua mãe, uma mulher de 45 anos de idade.

Ao detido, de 40 anos de idade, sem ocupação laboral, foi aplicada, em interrogatório judicial, a prisão preventiva, como medida de coação.