Polícia Judiciária deteve suspeito de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência

Foi detido um homem fortemente indiciado pela prática do crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, em Miranda do Douro

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, procedeu à identificação e detenção de um homem pela presumível autoria do crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência.

Os factos ocorreram no dia 10 de Julho de 2021, no interior de uma residência sita em Sendim – Miranda do Douro, sendo vítima um homem com 42 de idade.

O detido, de 42 anos de idade, sem ocupação laboral, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.