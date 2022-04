Ponte de Piscais interrompida ao trânsito temporariamente

O Município de Vila Real informa que, a partir do próximo dia 11 de abril de 2022, a ponte de Piscais será interrompida temporariamente e pelo tempo estritamente necessário, para a execução de trabalhos de manutenção e limpeza da referida Ponte. Os trabalhos serão executados diariamente entre as 9h00 e as 17h00, até os mesmos estarem finalizados.

Assim a ligação entre as Flores e a localidade de Ponte ficará interrompida, pelo que se pede aos automobilistas para evitarem a zona condicionada e utilizarem outras vias alternativas nas suas deslocações.