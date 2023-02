Ponte de Trajano e Termas Romanas de Chaves candidatas à Marca do Património Europeu

A Ponte de Trajano e as Termas Medicinais Romanas de Chaves integram candidatura nacional à Marca do Património Europeu, numa iniciativa promovida pela União Europeia, que tem como objetivo reforçar sentimentos de pertença e de identidade entre os cidadãos europeus

O processo de pré-seleção a nível nacional esteve a cargo do GEPAC e contou com a participação das Direções Regionais de Cultura (Norte, Centro, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira), da Direção-Geral do Património Cultural e do ICOMOS – Portugal, que apurou também o Conjunto Patrimonial do Bussaco. As várias candidaturas dos estados-membros passam agora à fase de avaliação pelo Júri Europeu.

No total, foram selecionados 60 locais, dos quais se incluem sítios naturais, arqueológicos, subaquáticos, industriais ou urbanos, monumentos, paisagens de interesse cultural, memoriais, produtos e bens culturais e ainda sítios associados a património imaterial. As escolhas dos locais têm como base valores que representem e celebrem os princípios da liberdade, democracia, respeito pelos direitos humanos, diversidade cultural e linguística, tolerância e solidariedade, evocando atos, momentos, criações, monumentos e paisagens que se destacaram ao longo dos séculos na construção do percurso histórico e cultural da Europa.

À data, foram já distinguidos a nível nacional a Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, a Carta de Lei da Abolição da Pena de Morte (1867) conservada no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, o Promontório de Sagres e o Património Cultural Subaquático dos Açores.

GC CM