“Porto, da Judiaria à Ribeira”: exposição de Rui Duarte inaugurada em Boticas

Dando seguimento às atividades culturais do programa “Verão em Festa” 2022, foi inaugurada, dia 18 de julho, no Átrio dos Paços do Concelho, em Boticas, a exposição de pintura “Porto, da Judiaria à Ribeira”, de Rui Duarte.

O Vice-presidente da Câmara Municipal de Boticas, Guilherme Pires, fez as honras da casa e procedeu à abertura oficial da mostra ladeado por Rui Duarte.

Na sua intervenção, Guilherme Pires felicitou o pintor pelo fantástico trabalho apresentado, referindo que “a autarquia continua empenhada em apoiar e promover iniciativas culturais no Concelho”.

Por sua vez, Rui Duarte agradeceu a disponibilidade demonstrada pelo Município de Boticas, referindo que “é um enorme prazer voltar a Boticas e expor as minhas obras num espaço com tanto simbolismo”.

Esta é a sexta vez que o pintor e professor de Educação Visual expõe as suas obras de arte em Boticas, sendo que, desta feita, Rui Duarte apresentou um conjunto de obras baseadas num percurso fotográfico entre o Largo S. João Novo e a zona da Ribeira, em que algumas das ruas percorridas fazem parte da designada Judiaria Nova do Olival, uma das três da cidade do Porto.

A exposição é de entrada gratuita e está patente ao público no Átrio da Câmara Municipal de Boticas até ao dia 12 de agosto de 2022.