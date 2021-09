Porto e Norte distinguido na Sérvia com o “Blue Danube for Promotion of the Region”

O filme da campanha “Feel The Call”, idealizado pelo Turismo do Porto e Norte de Portugal para promoção da região no mercado externo, voltou a ser premiado num festival de cinema de turismo. “É a quarta distinção que recebemos, o que nos deixa muito satisfeitos. É o reconhecimento da qualidade do trabalho que estamos a realizar, mas também sabemos o quanto estes prémios internacionais reforçam a notoriedade do destino e impulsionam a retoma do setor”, salienta o presidente do Turismo do Porto e Norte, Luís Pedro Martins.



A mais recente distinção surgiu no _The International Festival of Tourist and Ecology Film_, _Silver Lake Tourfilm Festival (Silafest)_,em Veliko Gradiste, na Sérvia, tendo sido distinguido com o prémio _Blue Danube for Promotion of the Region_. Luís Pedro Martins esteve presente no festival para receber o prémio que dedicou a todos os profissionais do setor do turismo em Portugal como agradecimento pela sua capacidade de resiliência e dedicação.



O foco do filme incide na diversidade de experiências que podem ser vivenciadas no Porto, Minho, Douro e Trás-os-Montes, num _call to action_ de apoio ao planeamento e reserva da viagem ao Porto e Norte de Portugal. O filme transporta-nos de imediato por uma viagem emocional, que percorre o que melhor temos para oferecer no destino, desde a cultura, à natureza, à gastronomia e aos vinhos.



A campanha de suporte a este filme foi lançada no mundo digital nos primeiros segundos de 2021 e em apenas oito meses foi já premiada com o _Silver Award in Tourism Destinations – Region_, galardão atribuído no _International Tourism Film Festival Africa_, com o _2nd Prize in Tourism Destinations – Region_, no _The Golden City Gate Berlim_ e na FITUR, em Madrid. Todos prémios alcançados no _CIFFT – International Committee of Tourism Film Festivals_, um circuito de filmes promocionais

turísticos que reúne 14 festivais de cinema internacionais. O Turismo do Porto e Norte está a concurso nestes festivais na categoria “Região”.



“Temos feito uma aposta muito forte de promoção da região no mercado externo e, em particular, nos mercados emissores que nos são mais próximos e que representam a maior fatia de turistas que nos visitava até ao início de 2020”, explica o presidente do TPNP. Perante todos os indicadores de pesquisa de que dispõe, Luís Pedro Martins acredita que “a região está bem posicionada para figurar entre as primeiras escolhas dos turistas internacionais à medida que a ‘normalidade’ começa a regressar ao setor das viagens e turismo”.



Também a cidade de Braga foi distinguida no festival Silver Lake ao fazer parte da seleção oficial final.