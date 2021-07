“PorTrilhos” dá a conhecer o Alvão através de percursos temáticos

PorTrilhos é uma empresa de turismo criativo de Carla Costa e Fernando Portilho, sediada em Mondim de Basto. O casal regressou às origens, após 25 anos a viver no litoral do país. Com intuito de divulgar o Alvão, criaram trilhos temáticos, que remetem para as raças autóctones deste território natural.

Rodeados de paisagens naturais, em pleno Parque Natural do Alvão, o casal encontrou o cenário ideal para proporcionar, através das suas atividades, o aumento do gosto pela natureza, para potenciar uma maior sensibilização ambiental e criar uma ligação mais próxima a estas localidades do interior do país.

A pastorícia foi, desde sempre, uma das profissões mais presentes na serra do Alvão. As raças de gado autóctone, como a Maronesa (bovina) ou a Bravia (caprina), têm um papel determinante, não só na manutenção da economia local, como também na gestão paisagística desta área geográfica.

Por essa razão, esta empresa de turismo decidiu criar percursos temáticos, como o Trilho do Pastor” ou o “Trilho da Maronesa”, para dar a conhecer o território, as raças autóctones, as profissões e o seu contributo para a preservação natural da região.