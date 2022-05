Portugal Brasil Ride 2022 percorreu trilhos entre Pinhão e Alijó

O Concelho de Alijó recebeu o prólogo do Portugal Brasil Ride 2022, uma das maiores provas de Mountain Bike (MTB) da Europa. A etapa, que teve início no Cais Fluvial do Pinhão e terminou em frente à Câmara Municipal de Alijó, percorreu vários trilhos do concelho.

A prova, que trouxe cerca de 200 atletas e comitivas de todo o mundo ao Concelho, constituiu um forte contributo para a promoção do destino Alijó além-fronteiras com benefícios diretos na dinamização da economia local.

A Portugal Brasil Ride 2022, com 280 quilómetros, decorrerá até 14 de maio em vários concelhos do país. O pelotão é composto por atletas de mais de duas dezenas de países como Brasil, Espanha, França, Alemanha, Noruega, Holanda, Itália, Colômbia, Japão, entre outros.