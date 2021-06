Portugal de Lés-a-Lés arrancou de Chaves com 2200 participantes

A cidade de Chaves deu hoje o arranque à 23ª edição do Portugal de Lés-a-Lés, evento mototurístico anual de cariz internacional, que junta este ano cerca de 2.200 participantes, proporcionando o preenchimento da capacidade hoteleira da cidade flaviense e região do Alto Tâmega.

Esta edição, com um percurso de mais de 1000 quilómetros, começou hoje, dia 2 de junho, onde já foram realizadas as verificações técnicas, junto ao Largo das Termas, contando com um passeio de abertura pelo concelho.

Amanhã, dia 3 de junho terá lugar a 1ª etapa que irá ligar Chaves a S. Pedro do Sul; no dia 4 de junho, a 2ª etapa irá ligar S. Pedro do Sul a Abrantes e a terceira e última etapa, no dia 5 de junho, ligará Abrantes a Faro.

O evento de abertura contou com a presença dos Presidentes de Câmara de Chaves, Nuno Vaz e de Faro, Rogério Bacalhau, que também irá integrar a caravana como participante.

No Km0 tiveram oportunidade de realçar a importância da EN2 nas suas várias dimensões. Para o autarca flaviense “esta iniciativa de grande relevância pretende integrar a retoma da dinâmica económica, na valorização dos territórios.”

Organizada pela Federação de Motociclismo de Portugal, tornou-se numa das maiores do mundo, passando também a pontuar para o World Touring Challenge da Federação Internacional de Motociclismo.