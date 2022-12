Postais de Natal do Município de Alijó já estão a caminho das casas dos munícipes

Os Postais de Natal desenhados por Alunos do 1º ciclo do Ensino Básico do Concelho já estão a caminho das casas dos munícipes com os votos de Boas Festas do Município de Alijó. Os oito desenhos vencedores foram selecionados através de um concurso que envolveu todos os Alunos do 1º ao 4º ano.

Esta iniciativa mobilizou todas as escolas do 1º ciclo do Ensino Básico, com o objetivo de estimular a criatividade dos alunos, que foram desafiados a apresentar a sua visão do Natal. Participaram no concurso as escolas básicas de Alijó, Favaios, Pegarinhos, Pinhão, Sanfins do Douro e Vilar de Maçada.

Os trabalhos pré-selecionados pelos Professores de cada turma foram avaliados por um júri que teve em consideração critérios como a originalidade ou o espírito criativo demonstrado.

O Município de Alijó felicita todas as crianças que participaram neste desafio e dá os parabéns aos vencedores.

Clara Pereira 1ºA Pinhão,

Efraim Silva 1ºB Alijó,

Carolina Teixeira de Sousa 2ºD Alijó,

Zi Chen Wang 2ºD Alijó,

Cristina Vilela 3ºB Favaios,

Jorge Ferreira 3ºB Pinhão,

Laura Rodrigues 4ºF Alijó,

Mara Ribeiro 4º Sanfins do Douro.

GC CM