Posto de Turismo de Vidago recebe Mostra e Degustação de Produtos Locais

A VidagusTermas apresenta, no Posto de Turismo de Vidago, a 1ª edição de uma “Mostra & Degustação de Produtos Locais”.

Durante o próximo fim-de-semana, dias 13 e 14 de agosto, vários produtos regionais serão dados a conhecer de forma gratuita a turistas e visitantes. O dia de sábado será dedicado à prova do delicioso mel e compotas feitas a partir de frutas biológicas. No decorrer do dia de domingo os protagonistas são os vinhos e azeites.

Para além das suas águas termais, Vidago tem também outros produtos de excelência que fazem as delícias dos vidaguenses e de quem visita a localidade.

Horário de funcionamento: 10h00-13h00 e das 14h30-18h00.