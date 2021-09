Posto de Turismo do Alto Tâmega celebra o seu primeiro aniversário

O Posto de Turismo do Alto Tâmega comemora hoje, dia 17 de setembro, o seu primeiro aniversário. Hoje é dia de festa e as portas estão abertas para quem quiser visitar as instalações e festejar.

Neste primeiro ano de existência do Posto de Turismo do Alto Tâmega, apesar de todos os constrangimentos decorrentes da COVID-19, para o setor do turismo, e mesmo estando encerrado durante dois meses, passaram por estas instalações cerca de 11 mil visitantes/turistas.

Foi um ano bastante atípico, mas ainda assim com resultados muito positivos para a região do Alto Tâmega.