Posto de Turismo do Alto Tâmega contabilizou 12 047 visitantes ao longo do ano de 2021

O Posto de Turismo do Alto Tâmega completou o seu primeiro ano de existência em setembro de 2021 e, apesar de todos os constrangimentos decorrentes da COVID-19 para o setor do turismo, que levou ainda ao encerramento das instalações durante os dois meses de confinamento, passaram pelo PT-AT, durante o ano de 2021, 12 047 visitantes/turistas.

O maior fluxo turístico registou-se entre os meses de junho, julho e agosto, contabilizando um total de 6 518 visitantes, apenas em 3 meses, sendo que nos meses de maio, setembro e outubro também se registou um bom número de visitantes, com 4 570 pessoas a passarem pelo PT-AT.

O perfil do turista que visitou o PT-AT, durante o ano de 2021, pode ser classificado, essencialmente, como sendo de nacionalidade Portuguesa, seguida da Espanhola e Francesa, embora também se tenham registado visitas de turistas vindos da Alemanha, Inglaterra, Holanda, Bélgica e Brasil. A faixa etária predominante foi a dos 40-50, seguida da dos 20-30 anos.

Os produtos turísticos mais procurados foram o Cultural, a N2 e o Termal, seguidos do Religioso, Natureza e Gastronómico.

A promoção turística realizada no PT-AT resulta de uma promoção integrada dos 6 municípios que compõem a Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar), onde podemos destacar a iniciativa criada durante o período de verão, em que semanalmente, cada município, pode promover nas instalações do PT-AT, os produtos típicos e/ou eventos de cada um deles.

Para além deste momento promocional, destacam-se ainda a celebração do Dia Mundial do Turismo, a entrega de “Welcome Kits” no evento “Lés-a-Lés”, a exposição das Águas do Alto Tâmega, o Halloween com a promoção da Aldeia Assombrada de Vilar de Perdizes, o S. Martinho, a exposição do Barro Preto e Cestaria de Vilar de Nantes e a exposição Natalícia.

De realçar também a promoção do Alto Tâmega, nas Feiras Internacionais, nomeadamente na Xantar e na INTUR, na vizinha Espanha.