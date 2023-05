Posto de Turismo do Alto Tâmega e Barroso acolheu visita de estudo

Alunos do 5ºC da Disciplina de Português do Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães – Chaves efetuaram hoje, dia 8 de maio, uma visita de estudo ao Posto de Turismo do Alto Tâmega e Barroso (PTAT) a fim de aprenderem “in loco” o que é um roteiro turístico.

No âmbito dos textos não literários – O Roteiro, e por iniciativa da docente da disciplina Profª Rita Carvalho, estes alunos do 2º ciclo da disciplina de Português do Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães visitaram o PTAT com o objetivo de receberem informação sobre a construção deste elemento informativo e de que forma é usado pelos técnicos de turismo para a promoção do território junto dos turistas.

Uma vez que o roteiro turístico faz parte dos conteúdos programáticos da disciplina de Português, esta visita de estudo servirá de base para que estes alunos possam elaborar um roteiro personalizado a ser apresentado em sala de aula.

A equipa técnica do PTAT efetuou uma apresentação do roteiro turístico da região do Alto Tâmega e Barroso e explicou aos alunos deste agrupamento o tipo de promoção turística integrada efetuada neste espaço. No final, cada aluno foi presenteado com um exemplar do roteiro para futuro apoio ao estudo e ao trabalho que têm de desenvolver no âmbito da disciplina.