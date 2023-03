Posto de Turismo do Alto Tâmega e Barroso com semana dedicada à promoção das Termas de Chaves

De hoje a domingo, dia 26 de março, o Posto de Turismo do Alto Tâmega e Barroso (PTAT) estará especialmente dedicado à promoção das Termas de Chaves.

Durante os sete dias, quem visitar o PTAT poderá encontrar informação referente a toda a oferta terapêutica, de bem-estar e à linha de dermocosmética, com produtos teste disponibilizados, dando-se também ênfase à tradição milenar das Termas de Chaves cujas águas, ricas em minerais, brotam a 76º Celsius, tornando-as nas mais quentes da Península Ibérica. O novo Complexo Termal Hidrodinâmico “Aquae Salutem” terá também um espaço para a sua promoção.

Destaque para uma sessão pública de apresentação dos novos produtos das Termas flavienses, como os programas termais da N2 (Nacional 2) e da aplicação para dispositivos móveis “Termas Chaves: Turismo Termal”, marcada para o dia 21 de março (terça-feira), pelas 17 horas.

Até ao dia 26 de março visite o Posto de Turismo do Alto Tâmega e Barroso, sito na Alameda do Tabolado, em Chaves, e fique a par de toda a oferta que as Termas de Chaves têm especialmente para si.

